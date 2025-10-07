Infertilité féminine et gynécologie reproductive

Ce manuel clinique est l'ouvrage le plus complet et le plus détaillé sur le traitement de l'infertilité féminine et de la gynécologie de la reproduction disponible en langue anglaise. L'équipe d'auteurs est dirigée par le docteur Yuning Wu (un maître de la médecine traditionnelle chinoise et de la biomédecine moderne). Le contenu de la médecine chinoise s'appuie sur une différenciation précise des maladies et des schémas, et les prescriptions et modifications à base de plantes sont fondées sur une compréhension approfondie de la materia medica et sur des dizaines d'années d'expérience clinique. Les prescriptions d'acupuncture sont également fournies en fonction du schéma. En même temps, un compte rendu de pointe sur les diagnostics et les traitements biomédicaux actuels permet aux praticiens d'évaluer le pronostic et le meilleur traitement pour leurs patients et de communiquer efficacement avec tous les autres spécialistes de l'infertilité. La théorie est illustrée par de nombreux cas pratiques.