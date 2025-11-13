L'Inde mystique, rencontre d'une occidentale avec le Vedanta

Lorsqu'elle part en Inde en 1911, Alexandra David-Neel a un but bien précis : récolter sur place les documents de première main lui permettant d'assoir sa carrière d'" orientaliste-reporter ", et de faire ainsi taire ceux des érudits qui jugeraient ses connaissances trop légères. Forte du succès remporté par Le Modernisme bouddhiste , c'est cette fois-ci le Védanta -la philosophie religieuse de l'Inde - qu'Alexandra David-Neel ambitionne de présenter au public français et européen. Déplorant les vulgarisations hâtives et puériles qui en sont faites, c'est le Védanta authentique qu'elle s'en va recueillir, dans la ville sainte de Bénarès en particulier et de la bouche même des Hindous lettrés et des gourous qui aujourd'hui encore le pensent et le vivent. On ne s'attardera pas sur les raisons qui ont conduit David-Neel à abandonner ce projet supplanté, dès son arrivée au Sikkim en avril 1912, par la rencontre avec le monde religieux tibétain et par l'attrait irrésistible des grands espaces himalayens. Ce qu'il reste dans plusieurs de ses Cahiers de ce livre inachevé mérite pourtant qu'on s'y intéresse, tant pour le regard porté par une bouddhiste militante sur " l'Inde mystique ", que pour les questions posées à ses interlocuteurs hindous sur la signification véritable des textes anciens qu'elle lit dans leur langue sacrée d'origine. Précédé d'une Introduction substantielle permettant à un large public de se familiariser avec l'univers spirituel d'Alexandra David-Neel, le livre ainsi composé rappellera également que c'est en Inde, et non au Tibet, qu'a réellement débuté l'aventure qui allait donner sens à son existence et la rendre mondialement célèbre.