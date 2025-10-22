Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Introduction au data mining

Daniel Caumont, Silvester Ivanaj

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le data mining est un ensemble d'outils permettant une analyse de haut niveau de données disparates accumulées par l'entreprise pour l'aider à déterminer sa stratégie et guider les décisions qui en découlent. Les auteurs resituent ce domaine dans un champ beaucoup plus large auquel toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui : l'intégration et la gestion de masses d'informations hétérogènes dans le processus de décision et, donc, la maitrise du data mining à laquelle ces outils contribuent. C'est cette logique qui structure le contenu de l'ouvrage où, après avoir défini dans un premier chapitre à valeur introductive ce qu'est le data mining (exploration heuristique des données), les chapitres suivants présenteront l'essentiel des méthodes et outils répondant aux différents objectifs analytiques visant, soit la logique et la compréhension des liens observés entre variables (dimension descriptive), soit la prise de décision (dimension prédictive d'un comportement).

Par Daniel Caumont, Silvester Ivanaj
Chez Dunod

|

Auteur

Daniel Caumont, Silvester Ivanaj

Editeur

Dunod

Genre

Analyse de la valeur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Introduction au data mining par Daniel Caumont, Silvester Ivanaj

Commenter ce livre

 

Introduction au data mining

Daniel Caumont, Silvester Ivanaj

Paru le 22/10/2025

128 pages

Dunod

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100880348
9782100880348
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.