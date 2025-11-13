La Piste aux étoiles

"Sur le plan professionnel, je fréquente surtout des cadavres. C'est un choix autant qu'une préférence". Ancien légionnaire et enquêteur à ses heures perdues, Luc Mandoline, alias l 'Embaumeur, gagne sa vie en préparant les défunts. Lorsque Morten Madsen, un artiste mégalomane en quête de célébrité, lui propose de participer à un projet d'exposition de cadavres en Turquie, le thanatopracteur refuse. Les morts méritent qu'on les laisse tranquilles ! Sauf si Interpol intervient pour vous infiltrer et lever le voile sur un trafic international d'êtres humains... en vous faisant chanter ! Luc Mandoline m'a réellement amusée ! Quel personnage ! L'intrigue est originale, mêlant art macabre, espionnage à haute prise de risque, trafic de cadavres, forteresse turque, légiste multi-allergique, bombe rousse explosive... Ce roman est un pur régal. Nathalie Mazzoli, Fnac Belleville-sur-Saône.