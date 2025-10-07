Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les 30 plus puissantes prières contre le mauvais sort

Marika de Montalban, Montalban marika De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cet ouvrage sont réunies les trente plus puissantes prières chrétiennes contre les possessions, les envoûtements et pour une protection générale optimale. Si vous sentez que le sort s'acharne, que vous cherchez à vous défendre contre la jalousie, les jeteurs de sorts, etc. ce livre est fait pour vous. Accompagné d'une présentation des saints auxquels l'on s'adresse en fonction des prières, ainsi que d'une introduction aux devoirs du pratiquant, ce livre deviendra rapidement votre meilleur allié pour vous mettre à l'abri du mauvais sort !

Par Marika de Montalban, Montalban marika De
Chez Bussière

|

Auteur

Marika de Montalban, Montalban marika De

Editeur

Bussière

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 30 plus puissantes prières contre le mauvais sort par Marika de Montalban, Montalban marika De

Commenter ce livre

 

Les 30 plus puissantes prières contre le mauvais sort

Marika de Montalban, Montalban marika De

Paru le 07/10/2025

128 pages

Bussière

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850909276
9782850909276
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.