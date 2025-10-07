Les 30 plus puissantes prières contre le mauvais sort

Dans cet ouvrage sont réunies les trente plus puissantes prières chrétiennes contre les possessions, les envoûtements et pour une protection générale optimale. Si vous sentez que le sort s'acharne, que vous cherchez à vous défendre contre la jalousie, les jeteurs de sorts, etc. ce livre est fait pour vous. Accompagné d'une présentation des saints auxquels l'on s'adresse en fonction des prières, ainsi que d'une introduction aux devoirs du pratiquant, ce livre deviendra rapidement votre meilleur allié pour vous mettre à l'abri du mauvais sort !