#Imaginaire

Vivre !

Cyril Tarquinio, Marc-Antoine Deroubaix, Régis Hector

Voici l'histoire de Julie au moment où tout bascule. Mathieu, qui partage sa vie depuis plus d'une décennie, présente des symptômes inquiétants. Le couple est alors dirigé vers un spécialiste, quand le diagnostic tombe : Mathieu est atteint d'un cancer incurable. A peine quelques mois plus tard, Mathieu décède. Julie, submergée par une multitude d'émotions, lutte pour préserver ses deux enfants et reprendre le cours de leur quotidien sans Mathieu. Ebranlée profondément, cherchant de l'aide, elle prend rendez-vous avec le Professeur Quinio. Le psychologue lui propose d'entamer une thérapie EMDR afin de l'accompagner dans son processus de deuil. Un jour ou l'autre, chacun de nous se confronte à cette absence irrévocable : celle d'un parent, d'un partenaire, d'un enfant, d'un ami. A travers le récit d'une famille endeuillée, ce roman graphique retrace les étapes franchies par chacun des protagonistes, des passages difficiles à des moments plus légers, jusqu'à un retour à la vie. Car perdre quelqu'un, ce n'est pas seulement affronter l'absence, c'est aussi apprendre à se redéfinir dans un univers irrémédiablement différent. " Le deuil est une épreuve qui révèle nos forces cachées, qui transforme notre lien avec ceux qui sont partis et ceux qui restent. Il est un passage où l'on apprend, douloureusement mais sûrement, que vivre après la perte est possible. Julie nous rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil, seulement un chemin à trouver, le sien. " Pr Cyril Tarquinio

Chez Dunod

|

Auteur

Editeur

Dunod

Genre

Divers

Paru le 22/10/2025

128 pages

Dunod

21,90 €

9782100877751
