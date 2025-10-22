Inscription
#Imaginaire

Tome 11, Mort de peur ; Tome 12, Mort sans retour ; Tome 13, La dernière mort + Que sont-ils devenus ?

Anne Muller, Charlaine Harris

ActuaLitté
Sookie est de retour au Merlotte. Le quotidien est peut-être ennuyeux mais, après ce qu'elle a vécu, un peu de calme lui fait le plus grand bien. Hélas, l'univers semble en avoir décidé autrement. Un cocktail Molotov est jeté sur le bar, elle héberge deux cousins fae complètement déboussolés, et le nouveau chef des vampires, qu'elle ne porte pas dans son coeur, menace son petit ami. Décidément, Sookie n'est vraiment pas douée pour se tenir à l'écart des embrouilles... Ce volume rassemble les tomes 11 à 13, ainsi que l'ouvrage bonus Que sont-ils devenus ? .

Par Anne Muller, Charlaine Harris
Chez Flammarion

|

Auteur

Anne Muller, Charlaine Harris

Editeur

Flammarion

Genre

Fantastique

Tome 11, Mort de peur ; Tome 12, Mort sans retour ; Tome 13, La dernière mort + Que sont-ils devenus ?

Charlaine Harris trad. Anne Muller

Paru le 12/11/2025

960 pages

Flammarion

29,90 €

ActuaLitté
9782080511140
