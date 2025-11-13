" Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Elles sont toutes des femmes d'exception et c'est leur vie que je vais vous raconter. " Ainsi commence Laure Adler, qui nous offre l'histoire de huit femmes du 20ème siècle, dont le parcours et les engagements peuvent inspirer les femmes et les hommes d'aujourd'hui, de toute origine, de toute génération. Et aussi inspirer notre féminisme, traversé par tant de force, d'évolution, d'idées. Et confronté à bien des vents contraires. Huit personnalités que Laure Adler a choisies, connues par le combat et les livres, et parfois personnellement. Huit personnalités courageuses, combatives, attachantes, françaises, américaines, iraniennes, allemandes, aux destins incomparables. Pour chacune d'entre elle, Laure Adler nous raconte leur vie et leur combat, dans un esprit de partage et de sororité : Gisèle Halimi, Simone Weil, Marguerite Duras, Toni Morrison, Hannah Arendt, Simone Veil, Françoise Dolto, Mahsa Jina Amini. Avec l'autrice, et son talent inimitable, nous accompagnons ces héroïnes avec émotion, admiration, qui nous donne par-delà le temps, les mots, parfois la prison ou la mort, une force d'âme extraordinaire. Un livre passionné et généreux, inspiré de la série de podcasts de France Inter, ici magnifiquement maquetté et illustré.