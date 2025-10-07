Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'Oracle Belline - 40 tirages sacrés pour explorer, guérir et se transformer

Stéphanie Bellecourt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Conçu comme un guide pratique, ce livre s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux praticiens confirmés. Que vous souhaitiez recevoir un message de vos guides, traverser un grand changement de vie, explorer votre mission d'âme ou débloquer une situation amoureuse, vous trouverez dans ces pages un tirage pour chaque intention, chaque passage, chaque vibration. 7 familles de tirages organisent le livre pour vous guider selon votre besoin : amour & relations ; croissance personnelle ; guidance spirituelle ; libérations & nettoyages ; projets et alignement ; cycles lunaires et naturels ; rituels intuitifs & tirages libres. Chaque méthode de tirage est expliquée avec clarté : nombre de cartes, disposition illustrée, sens de chaque position, conseils d'interprétation, variantes possibles et invitations intuitives. Un livre à la fois pratique et initiatique, pour que chaque tirage devienne un rituel sacré et chaque carte une porte vers votre vérité intérieure.

Par Stéphanie Bellecourt
Chez Exclusif

|

Auteur

Stéphanie Bellecourt

Editeur

Exclusif

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oracle Belline - 40 tirages sacrés pour explorer, guérir et se transformer par Stéphanie Bellecourt

Commenter ce livre

 

L'Oracle Belline - 40 tirages sacrés pour explorer, guérir et se transformer

Stéphanie Bellecourt

Paru le 12/11/2025

288 pages

Exclusif

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782848912172
9782848912172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.