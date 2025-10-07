L'Oracle Belline - 40 tirages sacrés pour explorer, guérir et se transformer

Conçu comme un guide pratique, ce livre s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux praticiens confirmés. Que vous souhaitiez recevoir un message de vos guides, traverser un grand changement de vie, explorer votre mission d'âme ou débloquer une situation amoureuse, vous trouverez dans ces pages un tirage pour chaque intention, chaque passage, chaque vibration. 7 familles de tirages organisent le livre pour vous guider selon votre besoin : amour & relations ; croissance personnelle ; guidance spirituelle ; libérations & nettoyages ; projets et alignement ; cycles lunaires et naturels ; rituels intuitifs & tirages libres. Chaque méthode de tirage est expliquée avec clarté : nombre de cartes, disposition illustrée, sens de chaque position, conseils d'interprétation, variantes possibles et invitations intuitives. Un livre à la fois pratique et initiatique, pour que chaque tirage devienne un rituel sacré et chaque carte une porte vers votre vérité intérieure.