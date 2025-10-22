Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La Notion de politique

Carl Schmitt, Marie-Louise Steinhauser, Julien Freund

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Notion de politique (1932) expose les thèses qui forment le coeur de la pensée de Carl Schmitt : en définissant le champ spécifique de l'action politique à partir du couple conceptuel de l'ami et de l'ennemi, il le coupe définitivement de la morale ou de l'économie. Un Etat ami peut être immoral tandis que l'ennemi peut rester un partenaire commercial. Dès lors, l'Etat ne se confond plus avec la politique et n'en constitue qu'une expression historique et périssable. Théorie du partisan (1963) examine la situation causée par l'effritement du monopole politique de l'Etat à partir de 1945, lorsque le conflit se généralise en raison de la politisation de l'ensemble des sphères de la vie sociale. Apparaît alors le partisan, que nous appelons parfois le terroriste. Figure emblématique de notre modernité, il est le combattant d'une guerre totale dont l'actualité demeure brûlante.

Par Carl Schmitt, Marie-Louise Steinhauser, Julien Freund
Chez Flammarion

|

Auteur

Carl Schmitt, Marie-Louise Steinhauser, Julien Freund

Editeur

Flammarion

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Notion de politique par Carl Schmitt, Marie-Louise Steinhauser, Julien Freund

Commenter ce livre

 

La Notion de politique

Carl Schmitt trad. Marie-Louise Steinhauser

Paru le 22/10/2025

324 pages

Flammarion

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080499677
9782080499677
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.