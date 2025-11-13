Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les enfants perdus de la République

Daniel Sibony, Sonya Zadig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Les choses paraissent simples : pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire, mais quitter l'islam est d'autant plus difficile qu'il s'agit de quitter une culture, un manuel du vivre ensemble, un lien social, une casuistique, en bref une vision du monde et une identité". Dans cette enquête inédite, Sonya Zadig nous plonge dans l'univers méconnu des "Apostats" - ces femmes et ces hommes qui ont choisi de quitter l'islam au péril de leur vie. A travers des témoignages saisissants, l'auteure dévoile les mécanismes de contrôle culturel et religieux qui façonnent les corps et les esprits. De Zahra, mère de cinq enfants échappant au salafisme, à Jawad, victime de violences, chaque récit révèle une vérité troublante. L'apostasie n'est pas un simple rejet intellectuel, mais un arrachement existentiel, une quête de reconstruction face aux héritages traumatiques. Sonya Zadig explore ainsi les zones d'ombre de l'appartenance religieuse et remet en question nos certitudes sur l'identité, la liberté de conscience et l'émancipation. Une enquête qui donne enfin la parole à ceux que l'on préfère souvent ignorer. Sonya Zadig, psychologue, psychanalyste, linguiste et auteure, se consacre depuis plusieurs années à explorer les enjeux socioculturels contemporains, notamment la condition des femmes. Elle réfléchit également sur la laïcité, les droits humains et la lutte contre les discriminations.

Par Daniel Sibony, Sonya Zadig
Chez Fayard

|

Auteur

Daniel Sibony, Sonya Zadig

Editeur

Fayard

Genre

Histoire des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enfants perdus de la République par Daniel Sibony, Sonya Zadig

Commenter ce livre

 

Les enfants perdus de la République

Sonya Zadig

Paru le 13/11/2025

254 pages

Fayard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733944
9782213733944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.