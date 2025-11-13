Les enfants perdus de la République

"Les choses paraissent simples : pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire, mais quitter l'islam est d'autant plus difficile qu'il s'agit de quitter une culture, un manuel du vivre ensemble, un lien social, une casuistique, en bref une vision du monde et une identité". Dans cette enquête inédite, Sonya Zadig nous plonge dans l'univers méconnu des "Apostats" - ces femmes et ces hommes qui ont choisi de quitter l'islam au péril de leur vie. A travers des témoignages saisissants, l'auteure dévoile les mécanismes de contrôle culturel et religieux qui façonnent les corps et les esprits. De Zahra, mère de cinq enfants échappant au salafisme, à Jawad, victime de violences, chaque récit révèle une vérité troublante. L'apostasie n'est pas un simple rejet intellectuel, mais un arrachement existentiel, une quête de reconstruction face aux héritages traumatiques. Sonya Zadig explore ainsi les zones d'ombre de l'appartenance religieuse et remet en question nos certitudes sur l'identité, la liberté de conscience et l'émancipation. Une enquête qui donne enfin la parole à ceux que l'on préfère souvent ignorer. Sonya Zadig, psychologue, psychanalyste, linguiste et auteure, se consacre depuis plusieurs années à explorer les enjeux socioculturels contemporains, notamment la condition des femmes. Elle réfléchit également sur la laïcité, les droits humains et la lutte contre les discriminations.