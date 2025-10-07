Inscription
#Essais

Je deviens tarologue

Emmanuelle Iger, Fabienne Larnicol

ActuaLitté
"Nouvelle édition revue et mise à jour du livre Devenir tarologue". Qui n'a jamais rêvé de suivre sa propre voie ? Qui n'a jamais ressenti l'envie de répondre à l'appel de son moi profond ? Si vous lisez ces lignes, c'est sans doute que devenir tarologue est un projet qui vous tient à coeur. Déjà, plusieurs questions mêlées de joie et d'appréhension se bousculent dans votre esprit : suis-je prêt à me lancer ? Comment me faire connaître ? Compagnon idéal pour vous guider à chaque étape de la création de votre activité, ce guide pratique fourmille de conseils avisés, d'exemples concrets, de méthodes de tirage personnalisables et de témoignages inspirants. Il vous aidera à éviter les erreurs, à identifier et dépasser vos éventuelles peurs pour passer à l'action. Précisément, il vous sera utile pour fixer vos tarifs, déclarer votre activité, communiquer avec authenticité ou faire face aux situations difficiles... Bref, ce livre a le pouvoir de transformer votre vie et de vous offrir le plus beau des cadeaux : vivre pleinement de votre passion.

Par Emmanuelle Iger, Fabienne Larnicol
Chez Trajectoire

|

Auteur

Emmanuelle Iger, Fabienne Larnicol

Editeur

Trajectoire

Genre

Arts divinatoires

Je deviens tarologue

Emmanuelle Iger, Fabienne Larnicol

Paru le 07/10/2025

222 pages

Trajectoire

19,00 €

ActuaLitté
9782841979110
© Notice établie par ORB
