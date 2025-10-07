Inscription
#Essais

14 grands génies entre science et spiritualité

Marc Halévy

ActuaLitté
" La Science vise à connaître le Réel. La Spiritualité vise à le vivre pleinement. L'une complète l'autre. Elles sont les deux piliers de la Quête de l'Esprit". Marc Halévy propose une réflexion sur la relation entre la science et la spiritualité. Il montre ici qu'elles sont complémentaires plutôt qu'antagonistes et explore les trajectoires de quatorze des plus grands scientifiques de l'histoire, mettant en lumière leur inspiration spirituelle avant qu'ils ne formulent leurs visions en termes scientifiques. C'est la thèse centrale de ce livre : démontrer que leur travail scientifique trouve souvent sa source en dehors de la science, dans une "vision" globale et spirituelle du Réel. L'auteur aborde également l'évolution de la pensée humaine à travers différentes phases spirituelles : l'animisme, le polythéisme, le monothéisme, le scientisme... et propose que notre époque soit marquée par un dépassement de ces phases, en cherchant à atteindre une " gnose supérieure ". Il évoque une évolution de la conscience humaine, qui irait au-delà des dogmes religieux ou des limites du scientisme, pour tendre vers une compréhension plus vaste et plus profonde de l'univers.

Par Marc Halévy
Chez Trajectoire

|

Auteur

Marc Halévy

Editeur

Trajectoire

Genre

Ouvrages généraux

14 grands génies entre science et spiritualité

Marc Halévy

Paru le 07/10/2025

288 pages

Trajectoire

22,00 €

9782841979103
