Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Egalité

Darrin McMahon, Darrin M. McMahon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La critique des inégalités est un des horizons de notre époque. Mais comment la mener sans s'accorder sur ce que désigne l'égalité elle-même ? Relève-t-elle du droit naturel, de l'utopie sociale ou d'un combat politique toujours inachevé ? Et surtout, derrière ce mot si simple, si puissant, si évocateur, comment comprendre les multiples sens que l'égalité peut revêtir ? Dans ce livre magistral et ambitieux, Darrin M. McMahon retrace l'histoire longue de l'idée d'égalité, des citoyens athéniens aux militants noirs des droits civils, de la guerre des paysans au XVI ? siècle aux combats féministes du XX ? siècle, en passant par la Révolution française et les utopies socialistes. L'égalité, loin d'être une idée simple, révèle de surprenantes et inquiétantes ambiguïtés : elle implique souvent une part d'inégalité, de hiérarchie et même d'exclusion. Telle est la leçon de ce voyage passionnant à travers les siècles, qui n'hésite pas à remonter aux origines de l'humanité : l'égalité, cette aspiration éternelle des êtres humains, est aussi une notion insaisissable, profondément historique, qui doit toujours être réinventée.

Par Darrin McMahon, Darrin M. McMahon
Chez Flammarion

|

Auteur

Darrin McMahon, Darrin M. McMahon

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Egalité par Darrin McMahon, Darrin M. McMahon

Commenter ce livre

 

Egalité

Darrin McMahon, Darrin M. McMahon

Paru le 22/10/2025

530 pages

Flammarion

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080459640
9782080459640
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.