Depuis plus de 2'000 ans, l'Atlantide fascine des hommes detout horizon, sans qu'ils ne s'accordent sur sa localisation, ni même sur sonexistence. Platon a-t-il imaginé l'Atlantide ou s'inspire-t-il de l'anciennecivilisation minoenne ? De Cnossos en Crête, cette civilisation a rayonnéjusqu'aux palais d'Israël, de Syrie, de Turquie et d'Egypte. Pourtant, en 1613 av J. C. , au coeur de cet immense territoire, l'île centrale deSantorin fut pulvérisée par le plus grand cataclysme naturel des 10'000 dernières années, l'éruption de Théra ! LES MINOENS SONT-ILSLES ATLANTES ? Pour y répondre, ce livre confronte les Minoens auxAtlantes, sur la base des textes philosophiques, essentiellement de Platon etdes récentes et importantes découvertes géologiques, géographiques etarchéologiques. Atlantide, une utopie ? Poséidonfaçonna, tel un potier, la merveilleuse île Atlantide, entourée d'anneauxconcentriques. Ses habitants possédaient des richesses au-delà de toute mesure. Cette civilisation avait bâti des palais, des temples, des canalisations et desbassins pour récupérer l'eau de pluie. Leurs pierres de construction étaientblanches, noires et rouges. Longtemps, les Atlantes vécurentheureux. Pieux, ils respectaient les lois de Poséidon et pratiquaient unsacrifice rituel d'un taureau. Puis leur attitude s'altéra. Désireux de possédertoujours plus de biens matériels, ils devinrent odieux, au point que Zeus décidade les punir. En un seul jour et une seule nuit funestes, l'Atlantide s'effondra dans la mer. L'utopie retrouvée ? Au 2ème millénaire av. J. -C. , en Crète et sur plusieurs îles des Cyclades, vivaient les Minoens. Cette civilisation possédait des richessesinépuisables. Son degré de sophistication est extraordinaire pour une époque siancienne : normes antisismiques rivalisant avec celles du Japon, canalisations, citernes, salles de bain avec WC et baignoire, bijoux en orfèvrerie pargranulation, techniques de peinture qui ne réapparaîtront qu'à la Renaissance. Leurs pierres de construction sont rouges, noires et blanches. Ils pratiquaientun sacrifice rituel d'un taureau. Pendant 1500 ans, les Minoensvécurent sans conflit. Pourtant, l'éruption de Théra (1613 av. J. -C.) lespropulsa vers leur fin. L'île centrale de l'archipel de Santorin fut détruite, le reste enseveli sous des tonnes de pierre ponce et de débris. Fortementaffaiblis, les Minoens survécurent fébrilement, avant de s'éteindre complètementquelques siècles plus tard. Les Minoens sont-ils les Atlantes ?