Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

L'Astronome et l'Invention de Nikola Tesla

Roland Portiche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'autres mondes pourraient-ils se cacher à l'intérieur du nôtre ? Alors qu'il enquête sur les maisons hantées, Camille Flammarion découvre que certaines d'entre elles contiennent des passages secrets vers des paysages étonnants : un désert, un lac, des forêts. Comment est-ce possible ? Afin de résoudre l'énigme, l'astronome s'associe à l'inventeur Nikola Tesla pour une expérience audacieuse : trouer le tissu même de l'espace et faire irruption dans un de ces mondes parallèles. Accompagné de Bram Stoker, Lou-Andreas Salomé et Jean Jaurès, Camille Flammarion se lance à l'aventure dans ces contrées insolites et inconnues. Leur dangereux périple les mènera au sommet d'une haute montagne où vit un être redoutable, qui prétend être Dieu en personne. Et si c'était vrai ?

Par Roland Portiche
Chez Flammarion

|

Auteur

Roland Portiche

Editeur

Flammarion

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Astronome et l'Invention de Nikola Tesla par Roland Portiche

Commenter ce livre

 

L'Astronome et l'Invention de Nikola Tesla

Roland Portiche

Paru le 22/10/2025

300 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080429261
9782080429261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.