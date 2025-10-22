L'Astronome et l'Invention de Nikola Tesla

D'autres mondes pourraient-ils se cacher à l'intérieur du nôtre ? Alors qu'il enquête sur les maisons hantées, Camille Flammarion découvre que certaines d'entre elles contiennent des passages secrets vers des paysages étonnants : un désert, un lac, des forêts. Comment est-ce possible ? Afin de résoudre l'énigme, l'astronome s'associe à l'inventeur Nikola Tesla pour une expérience audacieuse : trouer le tissu même de l'espace et faire irruption dans un de ces mondes parallèles. Accompagné de Bram Stoker, Lou-Andreas Salomé et Jean Jaurès, Camille Flammarion se lance à l'aventure dans ces contrées insolites et inconnues. Leur dangereux périple les mènera au sommet d'une haute montagne où vit un être redoutable, qui prétend être Dieu en personne. Et si c'était vrai ?