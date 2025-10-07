Inscription
#Roman francophone

La naissance de l'Ange Noir

Denis Valiquette

ActuaLitté
Dans un monde où la vengeance et la justice s'entrelacent, Murdock Vaking, un homme brisé par la perte tragique de sa famille, se transforme en une créature redoutable : l'Ange Noir. Doté de pouvoirs surnaturels et accompagné de son fidèle loup, Enfer, il parcourt les terres du Texas pour traquer ceux qui ont détruit sa vie. Entre combats sanglants, pactes avec les dieux vikings et dilemmes moraux, Murdock découvre que sa quête dépasse la simple vengeance. Il devient un juge implacable, chargé de défendre le bien contre le mal. Mais à quel prix ? Une histoire sombre et captivante où l'humanité et l'enfer se confrontent dans une lutte éternelle.

Par Denis Valiquette
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Denis Valiquette

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

La naissance de l'Ange Noir

Denis Valiquette

Paru le 07/10/2025

96 pages

Les éditions du Panthéon

12,90 €

ActuaLitté
9782754775304
