Intime conviction

"L'ampleur de la tâche me paraît démesurée. Un tel procès requiert un président exceptionnel et je doute sincèrement d'être cette personne. Malgré tout, j'accepte. Mes collègues me félicitent. En mon for intérieur, je me dis qu'ils sont aussi ravis de ne pas y aller. Je sais aujourd'hui que j'aurais regretté toute ma vie d'avoir refusé". Le 8 septembre 2021 s'est ouvert un procès historique : celui des attentats du 13 novembre. Pendant dix mois, Jean-Louis Périès a présidé le plus long procès de l'histoire judiciaire française avec autorité et bienveillance. Dans ses Mémoires, il raconte ses quarante années passées dans la magistrature, qui l'ont mené jusqu'à la présidence de la cour d'assises spéciale de Paris. En commençant par la première affaire qui a marqué sa vie et celle de son père, celle qui a fait naître sa vocation : l'affaire Dominici, fait divers retentissant des années 1950. De cette enquête intime dans les archives familiales jusqu'au procès V13, Jean-Louis Périès nous emmène dans les coulisses de l'institution judiciaire et nous livre sa conviction intime, celle qui l'a habité tout au long de sa carrière : la justice doit avant tout être profondément humaine.