La "chronique francaise" du petit Thamamus de Montpellier

Le projet "Petit Thalamus" coordonné par Vincent Challet a entrepris une nouvelle édition critique et commentée des annales montpelliéraines rédigées entre 1204 et 1604, en comparant les différents manuscrits et en prolongeant judicieusement l'étude du principal d'entre eux jusqu'au début du XVIIe siècle. Si les Thalami sont rédigés en grande partie en langue occitane, ce volume entend mettre à la disposition de tous les publics la partie finale de cette histoire urbaine. Rédigée en langue française depuis 1495 et jusqu'en 1604, cette chronique adopte formellement le modèle de narration de l'époque médiévale, sans parvenir tout à fait à en cacher la dislocation sous les coups de boutoir des puissants changements qui marquent le XVIe siècle à Montpellier : conflits religieux, luttes politiques, domination militaire des chefs de guerre régionaux et montée en puissance du pouvoir royal s'immiscent dans la chronique et font éclater une unité urbaine dont le Petit Thalamus est pourtant la façade. Cette édition critique d'un texte haut en couleur est constituée d'une introduction historique et linguistique, d'un index de plus de mille entrées et de larges commentaires historiques qui permettent de suivre année après année la construction puis l'altération de la mémoire urbaine face aux guerres et aux divisions.

Chez Presses universitaires de la Méditerranée

|

Auteur

Editeur

Presses universitaires de la Méditerranée

Genre

Renaissance

La "chronique francaise" du petit Thamamus de Montpellier

Paru le 19/09/2025

342 pages

Presses universitaires de la Méditerranée

29,00 €

9782367814896
