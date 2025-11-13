Inscription
#Roman francophone

Se perdre

Annie Ernaux

"Je n'ai jamais rien su de ses activités qui, officiellement, étaient d'ordre culturel. Je m'étonne aujourd'hui de ne pas lui avoir posé plus de questions. Je ne saurai jamais non plus ce que j'ai été pour lui. Son désir de moi est la seule chose dont je sois assurée. C'était, dans tous les sens du terme, l'amant de l'ombre. J'ai conscience de publier ce journal en raison d'une sorte de prescription intérieure, sans souci de ce que lui, S. , éprouvera. A bon droit, il pourra estimer qu'il s'agit d'un abus de pouvoir littéraire, voire d'une trahison. Je conçois qu'il se défende par le rire ou le mépris, "je ne la voyais que pour tirer mon coup". Je préférerais qu'il accepte, même s'il ne le comprend pas, d'avoir été durant des mois, à son insu, ce principe, merveilleux et terrifiant, de désir, de mort et d'écriture". Annie Ernaux

Par Annie Ernaux
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Annie Ernaux

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Se perdre

Annie Ernaux

Paru le 13/11/2025

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

ActuaLitté
9782073129147
