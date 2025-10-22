Cette nouvelle collection de livres propose de découvrir l'âme d'un pays, d'une ville ou d'une région. A travers près de 300 photographies, ces beaux livres d'inspiration mettent en avant l'essence de chaque destination : ses paysages, son architecture, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Dans ce titre consacré aux Cyclades, laissez-vous emporter dans un voyage unique, loin des foules et des attendus : - Une déambulation inspirante à travers les îles emblématiques des Cyclades : Santorin et ses coupoles d'un bleu profond, Sifnos avec ses maisons blanches et ses barques de pêcheurs typiques, les plages de Paros... - Les Cyclades dans ce qu'elles ont de plus authentique : la fabrication de céramique à Sifnos, le patrimoine des îles et leurs vieilles pierres, les ruelles intimistes des villages et les îles plus sauvages.