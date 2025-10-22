Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Cyclades

Collectif, Hachette tourisme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette nouvelle collection de livres propose de découvrir l'âme d'un pays, d'une ville ou d'une région. A travers près de 300 photographies, ces beaux livres d'inspiration mettent en avant l'essence de chaque destination : ses paysages, son architecture, sa culture, sa gastronomie, ses habitants et ses traditions. Dans ce titre consacré aux Cyclades, laissez-vous emporter dans un voyage unique, loin des foules et des attendus : - Une déambulation inspirante à travers les îles emblématiques des Cyclades : Santorin et ses coupoles d'un bleu profond, Sifnos avec ses maisons blanches et ses barques de pêcheurs typiques, les plages de Paros... - Les Cyclades dans ce qu'elles ont de plus authentique : la fabrication de céramique à Sifnos, le patrimoine des îles et leurs vieilles pierres, les ruelles intimistes des villages et les îles plus sauvages.

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Iles grecques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cyclades par Collectif, Hachette tourisme

Commenter ce livre

 

Cyclades

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 29/10/2025

284 pages

Hachette

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017326755
9782017326755
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.