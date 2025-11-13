Inscription
Roman francophone

La place

Annie Ernaux

Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite "place au soleil". Et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait : "Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre". Ce récit dépouillé possède une dimension universelle.

Annie Ernaux
Editions Gallimard

|

Auteur

Annie Ernaux

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

La place

Annie Ernaux

Paru le 13/11/2025

128 pages

Editions Gallimard

6,50 €

9782073128645
