#Beaux livres

Physiologie du goût

Kilien Stengel, Jean Anthelme Brillat-Savarin

Méditations de gastronomie transcendante Ce texte fondateur célèbre l'art de la gastronomie et des plaisirs qui en découlent. En faisant dialoguer science, philosophie et anecdotes, Brillat-Savarin dépeint, non sans humour, la société bourgeoise et aristocratique du XIXe siècle, au sein de laquelle le plaisir gustatif tient une place essentielle. Une oeuvre à savourer sans modération. Préfacé par Kilien Stengel, auteur gastronomique et universitaire.

Physiologie du goût

Jean Anthelme Brillat-Savarin

Paru le 29/10/2025

416 pages

Hachette

25,00 €

9782017321903
