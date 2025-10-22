Physiologie du goût

Méditations de gastronomie transcendante Ce texte fondateur célèbre l'art de la gastronomie et des plaisirs qui en découlent. En faisant dialoguer science, philosophie et anecdotes, Brillat-Savarin dépeint, non sans humour, la société bourgeoise et aristocratique du XIXe siècle, au sein de laquelle le plaisir gustatif tient une place essentielle. Une oeuvre à savourer sans modération. Préfacé par Kilien Stengel, auteur gastronomique et universitaire.