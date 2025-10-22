Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Salut, c'est Oliver

Brigitte Hébert, Dustin Thao

ActuaLitté
Un an après la mort de Sam, son meilleur ami, Oliver continue de lui envoyer des textos. Même s'il sait qu'il n'obtiendra aucune réponse. Un jour, il l'appelle par erreur et quelqu'un décroche. Le numéro de Sam a en effet été attribué à Ben, un jeune étudiant en astronomie. Depuis des mois, il lit sans rien dire les messages d'Oliver, touché par la vulnérabilité qui s'en dégage. Un lien réel se crée, et les deux garçons continuent à s'écrire. Quand ils décident de se rencontrer enfin en personne, l'alchimie entre eux est indéniable. Mais bientôt, Oliver découvre un phénomène étrange qui pourrait l'empêcher de vivre sa grande histoire d'amour.

Par Brigitte Hébert, Dustin Thao
Chez Hachette

|

Auteur

Brigitte Hébert, Dustin Thao

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Retrouver tous les articles sur Salut, c'est Oliver par Brigitte Hébert, Dustin Thao

Salut, c'est Oliver

Dustin Thao trad. Brigitte Hébert

Paru le 22/10/2025

380 pages

Hachette

19,00 €

ActuaLitté
9782017294573
© Notice établie par ORB
