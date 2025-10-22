Salut, c'est Oliver

Un an après la mort de Sam, son meilleur ami, Oliver continue de lui envoyer des textos. Même s'il sait qu'il n'obtiendra aucune réponse. Un jour, il l'appelle par erreur et quelqu'un décroche. Le numéro de Sam a en effet été attribué à Ben, un jeune étudiant en astronomie. Depuis des mois, il lit sans rien dire les messages d'Oliver, touché par la vulnérabilité qui s'en dégage. Un lien réel se crée, et les deux garçons continuent à s'écrire. Quand ils décident de se rencontrer enfin en personne, l'alchimie entre eux est indéniable. Mais bientôt, Oliver découvre un phénomène étrange qui pourrait l'empêcher de vivre sa grande histoire d'amour.