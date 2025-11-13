Inscription
Les femmes de la Série Noire

Benoît Tadié, Natacha Levet, Stéfanie Delestré

Créée en 1945 par Marcel Duhamel au sein de la maison Gallimard, la Série Noire est réputée être une collection de polars "plutôt pour hommes". Pourtant, Gertrude Walker y est publiée dès 1950 et les femmes - de Germaine Gibard, qui a conçu la mythique couverture noire, à Odile Lagay en passant par Michelle Vian - sont nombreuses à avoir participé à l'élaboration de son riche catalogue. Qu'elles soient agentes, traductrices ou assistantes de Marcel Duhamel, toutes ont joué un rôle très important dans la mise en oeuvre de la collection, et la Série Noire est depuis quelques années dirigée par une femme. Cet ouvrage veut aujourd'hui les mettre à l'honneur.

Les femmes de la Série Noire

Paru le 13/11/2025

176 pages

19,00 €

9782073101822
