L’enfant et l’étoile de sagesse

Une petite fille fait la connaissance d'une étoile, son étoile, qui va la guider, l'accompagner, la conseiller sur le chemin de la découverte et de la compréhension de ses émotions. A travers ce dialogue riche et vivant, chaque enfant pourra goûter le plaisir de se découvrir, de s'écouter et d'apprendre à gérer ses sentiments et ses réactions. Ecrit par une spécialiste du bien-être, ce récit peut être lu à voix haute aux plus jeunes comme il peut devenir le livre de chevet des plus grands.