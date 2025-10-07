Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

L’enfant et l’étoile de sagesse

Nathalie Salamolard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une petite fille fait la connaissance d'une étoile, son étoile, qui va la guider, l'accompagner, la conseiller sur le chemin de la découverte et de la compréhension de ses émotions. A travers ce dialogue riche et vivant, chaque enfant pourra goûter le plaisir de se découvrir, de s'écouter et d'apprendre à gérer ses sentiments et ses réactions. Ecrit par une spécialiste du bien-être, ce récit peut être lu à voix haute aux plus jeunes comme il peut devenir le livre de chevet des plus grands.

Par Nathalie Salamolard
Chez Piktos Jeunesse

|

Auteur

Nathalie Salamolard

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’enfant et l’étoile de sagesse par Nathalie Salamolard

Commenter ce livre

 

L’enfant et l’étoile de sagesse

Nathalie Salamolard

Paru le 07/10/2025

48 pages

Piktos Jeunesse

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487827172
9782487827172
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.