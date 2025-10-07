Inscription
Francesca Dafne Vignaga, Chiara Lorenzoni

ActuaLitté
Automne, hiver, printemps, été... chaque saison s'accompagne de ses odeurs, de ses bruits, de ses saveurs et nous offre des sensations et des émotions bien particulières. Cet ouvrage, à travers autant de petites poésies, célèbre les beautés de chacune. A lire à haute voix ou à murmurer, les petits textes accentuent la magie et la beauté des illustrations tout en traduisant en mots les sensations : la chaleur du vent d'été, le murmure des feuilles d'automne, le crissement de la neige en hiver...

Francesca Dafne Vignaga, Chiara Lorenzoni
Piktos Jeunesse

Auteur

Francesca Dafne Vignaga, Chiara Lorenzoni

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

Albums 3 ans et +

La magie des saisons

Francesca Dafne Vignaga, Chiara Lorenzoni

Paru le 07/10/2025

32 pages

Piktos Jeunesse

15,00 €

15,00 €

ActuaLitté
9782487827158
