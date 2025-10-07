La magie des saisons

Automne, hiver, printemps, été... chaque saison s'accompagne de ses odeurs, de ses bruits, de ses saveurs et nous offre des sensations et des émotions bien particulières. Cet ouvrage, à travers autant de petites poésies, célèbre les beautés de chacune. A lire à haute voix ou à murmurer, les petits textes accentuent la magie et la beauté des illustrations tout en traduisant en mots les sensations : la chaleur du vent d'été, le murmure des feuilles d'automne, le crissement de la neige en hiver...