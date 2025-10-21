4 enquêtes de police scientifique pour s’entraîner en physique-chimie 2de

La Physique-Chimie, à quoi ça sert ? A résoudre des enquêtes ! Destiné aux élèves de Seconde et riche en illustrations, cet ouvrage propose une manière innovante et ludique d'aborder les notions de Physique-Chimie à travers quatre enquêtes policières. Chacune d'entre elles est l'occasion d'analyser des indices, d'émettre des hypothèses et de mobiliser ses connaissances scientifiques pour avancer dans la résolution d'un mystère. Elles débutent toutes par un synopsis qui présente le contexte du crime. L'analyse de plusieurs indices permet ensuite d'aboutir à un ensemble d'hypothèses plausibles. De quoi progresser dans l'histoire avec logique, à la manière d'un véritable enquêteur. Le livre contient : - 4 enquêtes de police scientifique à résoudre pas-à-pas, indice après indice. - 14 leçons qui servent de rappels de cours pour accompagner la réflexion. - Des fiches méthodes. - En fin d'ouvrage, un guide des formations pour travailler dans la police scientifique. A la fois sérieux et stimulant, il rend les sciences plus concrètes, plus captivantes et surtout plus palpitantes !