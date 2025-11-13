The games gods play

Le premier tome d'une épreuve mortellement divine Condamnée par Zeus à ne jamais être aimée, Lyra mène une vie terne à San Francisco. Son destin bascule lors des jeux divins - une redoutable épreuve qui détermine le souverain de l'Olympe - lorsque Hadès la désigne comme sa championne. Oui, elle, l'obscure, sarcastique et tout à fait quelconque mortelle. Lyra doit non seulement combattre les dangers mais aussi son attirance pour le terriblement séduisant dieu des Enfers. Car si Hadès joue avec ses propres règles, la Mort gagne coûte que coûte.