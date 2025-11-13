Nobles paysans Tome 8

Le journal de la ferme en bonus à la fin des tomes de Fullmetal Alchemist ou de Silver Spoon vous a intrigué ou fait mourir de rire ? Kurokawa vous propose Nobles Paysans , le recueil humoristique et autobiographique de la célèbre mangaka, Hiromu Arakawa ! Fullmetal Alchemist , Silver Spoon , Arslân , Tsugai , autant de mangas cultes issus de l'imagination fertile de Hiromu Arakawa. Mais saviez-vous qu'avant de devenir la talentueuse mangaka que nous connaissons tous, elle avait passé sept ans à travailler au sein de la ferme familiale ? Avec Nobles Paysans , embarquez pour le nord du Japon, sur l'île de Hokkaïdo, à la découverte de la ferme Arakawa et de ses habitants hauts en couleur.