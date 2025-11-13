Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Nobles paysans Tome 8

Hiromu Arakawa, Adrien Bécam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le journal de la ferme en bonus à la fin des tomes de Fullmetal Alchemist ou de Silver Spoon vous a intrigué ou fait mourir de rire ? Kurokawa vous propose Nobles Paysans , le recueil humoristique et autobiographique de la célèbre mangaka, Hiromu Arakawa ! Fullmetal Alchemist , Silver Spoon , Arslân , Tsugai , autant de mangas cultes issus de l'imagination fertile de Hiromu Arakawa. Mais saviez-vous qu'avant de devenir la talentueuse mangaka que nous connaissons tous, elle avait passé sept ans à travailler au sein de la ferme familiale ? Avec Nobles Paysans , embarquez pour le nord du Japon, sur l'île de Hokkaïdo, à la découverte de la ferme Arakawa et de ses habitants hauts en couleur.

Par Hiromu Arakawa, Adrien Bécam
Chez Kurokawa

|

Auteur

Hiromu Arakawa, Adrien Bécam

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nobles paysans Tome 8 par Hiromu Arakawa, Adrien Bécam

Commenter ce livre

 

Nobles paysans Tome 8

Hiromu Arakawa trad. Adrien Bécam

Paru le 04/12/2025

104 pages

Kurokawa

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042019259
9791042019259
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.