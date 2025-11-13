Inscription
#Manga

Partners 2.0 Tome 10

Marie-Saskia Raynal, Souryu

ActuaLitté
L'amour leur a joué des tours, ils inventent une nouvelle classe d'amitié. Nous sommes des amilis ! Une relation aux bienfaits uniques. Ce n'est pas juste pour une nuit. Ni vraiment sérieux, ni une simple relation physique. C'est une relation sereine, décomplexée, et d'autant plus sexy. Tomoka et Murata sont des amilis. Tomoka met en place un plan audacieux en organisant une soirée entre copines de gym dans la superbe demeure d'Imashita pour se montrer les maillots de bain sexy qu'elles ont achetés. L'alcool fait progressivement tomber les barrières, et les voilà qui commencent à se déshabiller... Un 10e tome enfiévré qui conte le quotidien de deux partenaires libres.

Par Marie-Saskia Raynal, Souryu
Chez Kurokawa

|

Auteur

Marie-Saskia Raynal, Souryu

Editeur

Kurokawa

Genre

Ecchi/érotique

Partners 2.0 Tome 10

Souryu trad. Marie-Saskia Raynal

Paru le 13/11/2025

210 pages

Kurokawa

7,95 €

ActuaLitté
9791042018993
