#Essais

Encourager le bien-être au travail

Pierre-Eric Sutter

ActuaLitté
Salariés comme dirigeants ont pris conscience que le bien-être au travail est aujourd'hui une priorité. Mais attention : le bien-être ne se décrète pas, il se construit. Et pour être efficace, il doit s'appuyer sur des fondements solides et des pratiques cohérentes. Trop souvent réduit à une sensation passagère, le bien-être est en réalité une dynamique complexe, étroitement liée à la santé mentale positive. Il ne peut donc être promu de façon simpliste ou superficielle. C'est pourquoi les approches naïves, comme le baby-foot, les massages ou les gadgets isolés, ne suffisent pas à compenser les pressions du quotidien professionnel. Pire, elles peuvent parfois masquer un véritable mal-être. Ce livre propose une méthode rigoureuse, nourrie de psychologie, de sociologie et de gestion des ressources humaines, conforme aux obligations légales. En s'appuyant sur cette approche pluridisciplinaire, l'auteur montre comment favoriser un bien-être authentique au bénéfice des salariés comme des entreprises.

Par Pierre-Eric Sutter
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Pierre-Eric Sutter

Editeur

Gereso Editions

Genre

Management

Encourager le bien-être au travail

Pierre-Eric Sutter

Paru le 20/11/2025

Gereso Editions

24,00 €

ActuaLitté
