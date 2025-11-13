Rappelle-toi

Un décès suspect il y a vingt ans, un passé qui pose questions et une mémoire qui joue des tours. Et si le présent apportait enfin des réponses ? Plongez dans le nouveau roman policier d'Harlan Coben, un thriller captivant qui nous plonge dans une intrigue mystérieuse, où Simon Kierce, vit dans l'ombre d'un passé tragique alors qu'il croise la jeune femme qu'il pensait avoir laissée pour morte 20 ans plus tôt, ce mystère le pousse à élucider la vérité sur cette nuit fatale, avec l'aide de ses apprentis détectives.