#Essais

Rappelle-toi

Harlan Coben, Daphné Bernard, Slimane Yefsah

ActuaLitté
Un décès suspect il y a vingt ans, un passé qui pose questions et une mémoire qui joue des tours. Et si le présent apportait enfin des réponses ? Plongez dans le nouveau roman policier d'Harlan Coben, un thriller captivant qui nous plonge dans une intrigue mystérieuse, où Simon Kierce, vit dans l'ombre d'un passé tragique alors qu'il croise la jeune femme qu'il pensait avoir laissée pour morte 20 ans plus tôt, ce mystère le pousse à élucider la vérité sur cette nuit fatale, avec l'aide de ses apprentis détectives.

Chez Lizzie

|

Auteur

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 13/11/2025

398 pages

Lizzie

23,90 €

9791036644214
© Notice établie par ORB
