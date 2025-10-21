Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le temps

Michel Rousselet, Laboulaye paul De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après une montre, chacun et chacune d'entre nous possède aujourd'hui un téléphone portable qui peut indiquer la date du jour et l'heure qu'il est. Les notions de date et d'heure, qui nous permettent de gérer notre temps personnel et social, ont été construites lentement, au fil des siècles. Apparus à Sumer et en Egypte, les premiers calendriers ont permis aux sociétés agricoles d'organiser leur vie sociale, religieuse et économique. Les premières divisions du jour nous viennent des Egyptiens. Il y a plus de 5 000 ans, pour des raisons religieuses, la nuit a été partagée en 12 " heures ". Le gnomon, les premiers cadrans solaires et les clepsydres ont été créés à l'époque des pharaons. Apparues en Europe au XIIIe siècle, les horloges mécaniques ont été remplacées 700 ans plus tard par les horloges à quartz et les horloges atomiques. Mais tous ces instruments mesurent-ils le temps ou des durées ? Dans cet ouvrage accessible au plus large public, l'auteur explique leur création et leur fonctionnement, mais aussi comment et pourquoi l'idée du temps a été construite et modifiée au cours de l'histoire.

Par Michel Rousselet, Laboulaye paul De
Chez Ellipses

|

Auteur

Michel Rousselet, Laboulaye paul De

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire des techniques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le temps par Michel Rousselet, Laboulaye paul De

Commenter ce livre

 

Le temps

Michel Rousselet

Paru le 21/10/2025

274 pages

Ellipses

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108721
9782340108721
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.