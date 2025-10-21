Après une montre, chacun et chacune d'entre nous possède aujourd'hui un téléphone portable qui peut indiquer la date du jour et l'heure qu'il est. Les notions de date et d'heure, qui nous permettent de gérer notre temps personnel et social, ont été construites lentement, au fil des siècles. Apparus à Sumer et en Egypte, les premiers calendriers ont permis aux sociétés agricoles d'organiser leur vie sociale, religieuse et économique. Les premières divisions du jour nous viennent des Egyptiens. Il y a plus de 5 000 ans, pour des raisons religieuses, la nuit a été partagée en 12 " heures ". Le gnomon, les premiers cadrans solaires et les clepsydres ont été créés à l'époque des pharaons. Apparues en Europe au XIIIe siècle, les horloges mécaniques ont été remplacées 700 ans plus tard par les horloges à quartz et les horloges atomiques. Mais tous ces instruments mesurent-ils le temps ou des durées ? Dans cet ouvrage accessible au plus large public, l'auteur explique leur création et leur fonctionnement, mais aussi comment et pourquoi l'idée du temps a été construite et modifiée au cours de l'histoire.