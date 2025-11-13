Les pouvoirs extraordinaires de la musique

Un livre savoureux sur la puissance salvatrice de la musique L'homme a-t-il chanté avant de parler ? Connaissez-vous le pouvoir curateur du chant des baleines ? Comment le son affecte-t-il chaque organe de notre corps ? La musique est le dernier phénomène qui nous rassemble, elle ravive le sentiment d'appartenance à un tout, organise le chaos et rend le monde plus harmonieux. Elle exerce son pouvoir partout où elle résonne. A travers 42 chroniques, André Manoukian nous invite à explorer le monde du son, ses effets sur l'homme, évidemment, mais aussi sur la nature. Des phénomènes surprenants qui nous permettent de mieux comprendre notre rapport au son et à ses vibrations, qu'André Manoukian analyse avec autant de science que de jubilation. A propos de l'auteur Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste et chroniqueur, André Manoukian nourrit depuis toujours une passion communicative pour la musique. Sur les routes de la musique et Sur les routes du jazz, adaptés en chroniques sur France Inter, ont connu un large succès. "On apprend beaucoup, et on rit également, Manoukian se montrant aussi facétieux qu'à l'accoutumée". Sophie Rosemont, Rolling Stone "D'une voix espiègle, cette partition se laisse traverser sans effort et donne une irrépressible envie de courir dans une salle de concert". Le Point