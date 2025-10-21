US History Fact Sheets - Histoire des Etats-Unis en fiches

Cet ouvrage retrace l'histoire des Etats-Unis, de l'Amérique précoloniale jusqu'au début du second mandat de Donald Trump. Rédigé en anglais, il vise à donner une vue d'ensemble des principaux événements et des concepts fondamentaux de l'histoire des Etats-Unis. S'adressant aux anglicistes de l'enseignement supérieur, il sera particulièrement utile aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles, notamment ceux de la filière B/L, ainsi qu'aux étudiants de Sciences Po, de licence et master de la filière LLCER ou encore aux préparationnaires du CAPES et de l'agrégation d'anglais. Divisé en 67 fiches, classées par ordre chronologique, chaque fiche comprend : · une courte chronologie · un texte synthétique et factuel · des notes de vocabulaire · un résumé en français des points clés à retenir sur le thème étudié. Les plus : · petits encadrés biographiques sur des personnalités politiques ou intellectuelles de premier plan au fil des fiches · glossaire détaillé reprenant et définissant toutes les notions rencontrées dans l'ouvrage · grand quizz en fin d'ouvrage pour s'autoévaluer