Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Prévenir les vulnérabilités liées à la santé

Régis Aubry, Lucas Peutot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si la médecine sait guérir des maladies autrefois mortelles, elle peut aussi, sans le vouloir, générer chronicité, handicap secondaire ou ­dépendance. Ces vulnérabilités liées à la santé échappent souvent à une médecine centrée sur l'urgence, la technicité et l'efficacité, au ­détriment de ­l'accompagnement des situations qu'elle a contribué à créer. Y répondre suppose d'écouter la personne, de respecter son ­autonomie, de valoriser ses capacités et d'adapter les organisations à sa réalité. Cela implique une approche interdisciplinaire mobilisant médecine, droit, sciences humaines et sciences dures, afin de saisir l'individu dans toute sa complexité. C'est l'ambition de l'Institut pour la Prévention des Vulnérabilités liées à la Santé (IPVS) et des voix réunies ici : promouvoir un soin global, où prévention et accompagnement sont centraux, tout en interrogeant la responsabilité sociale de la médecine et de la société.

Par Régis Aubry, Lucas Peutot
Chez Editions Le Cavalier Bleu

|

Auteur

Régis Aubry, Lucas Peutot

Editeur

Editions Le Cavalier Bleu

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prévenir les vulnérabilités liées à la santé par Régis Aubry, Lucas Peutot

Commenter ce livre

 

Prévenir les vulnérabilités liées à la santé

Régis Aubry, Lucas Peutot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Editions Le Cavalier Bleu

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791031807959
9791031807959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.