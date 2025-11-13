Prévenir les vulnérabilités liées à la santé

Si la médecine sait guérir des maladies autrefois mortelles, elle peut aussi, sans le vouloir, générer chronicité, handicap secondaire ou ­dépendance. Ces vulnérabilités liées à la santé échappent souvent à une médecine centrée sur l'urgence, la technicité et l'efficacité, au ­détriment de ­l'accompagnement des situations qu'elle a contribué à créer. Y répondre suppose d'écouter la personne, de respecter son ­autonomie, de valoriser ses capacités et d'adapter les organisations à sa réalité. Cela implique une approche interdisciplinaire mobilisant médecine, droit, sciences humaines et sciences dures, afin de saisir l'individu dans toute sa complexité. C'est l'ambition de l'Institut pour la Prévention des Vulnérabilités liées à la Santé (IPVS) et des voix réunies ici : promouvoir un soin global, où prévention et accompagnement sont centraux, tout en interrogeant la responsabilité sociale de la médecine et de la société.