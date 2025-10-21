Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Exercices corrigés de mécanique des systèmes et des milieux déformables

Luc Chevalier, Laboulaye paul De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui suivent un cursus post-bac dans le domaine du Génie Mécanique, Génie Civil ou Sciences pour l'Ingénieur et qui souhaitent atteindre une maîtrise de leur culture mécanique tout en ayant une vision globale cohérente des différentes thématiques traitées. C'est un excellent support pour les étudiants en Licence ou Master dans ces formations ainsi qu'aux étudiants d'écoles d'ingénieurs. L'auteur s'est attaché à la création d'exercices basés sur des problématiques réelles. Beaucoup sont issus de collaborations industrielles ou universitaires et toujours présentés avec le souci de tirer des conclusions concrètes. La plupart de ces exercices étaient initialement des sujets de travaux dirigés ou d'examen que l'auteur a conçu pour les élèves de l'Université Gustave Eiffel (Licence, Master, Ingénieur) où il a enseigné la spécialité pendant plus de 20 ans.

Par Luc Chevalier, Laboulaye paul De
Chez Ellipses

|

Auteur

Luc Chevalier, Laboulaye paul De

Editeur

Ellipses

Genre

Biophysique, physique SNV

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Exercices corrigés de mécanique des systèmes et des milieux déformables par Luc Chevalier, Laboulaye paul De

Commenter ce livre

 

Exercices corrigés de mécanique des systèmes et des milieux déformables

Luc Chevalier

Paru le 21/10/2025

264 pages

Ellipses

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340104242
9782340104242
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.