Exercices corrigés de mécanique des systèmes et des milieux déformables

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui suivent un cursus post-bac dans le domaine du Génie Mécanique, Génie Civil ou Sciences pour l'Ingénieur et qui souhaitent atteindre une maîtrise de leur culture mécanique tout en ayant une vision globale cohérente des différentes thématiques traitées. C'est un excellent support pour les étudiants en Licence ou Master dans ces formations ainsi qu'aux étudiants d'écoles d'ingénieurs. L'auteur s'est attaché à la création d'exercices basés sur des problématiques réelles. Beaucoup sont issus de collaborations industrielles ou universitaires et toujours présentés avec le souci de tirer des conclusions concrètes. La plupart de ces exercices étaient initialement des sujets de travaux dirigés ou d'examen que l'auteur a conçu pour les élèves de l'Université Gustave Eiffel (Licence, Master, Ingénieur) où il a enseigné la spécialité pendant plus de 20 ans.