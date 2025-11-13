Inscription
#Essais

Une histoire populaire de la France

Gérard Noiriel

"La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans cette Histoire populaire de la France, j'ai privilégié les questions qui sont au centre de notre actualité, comme les transformations du travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications identitaires". Gérard Noiriel éclaire la place et le rôle du peuple dans tous les grands événements et les grandes luttes qui ont scandé l'histoire depuis la fin du Moyen Age : les guerres, l'affirmation de l'Etat, les révoltes et les révolutions, les mutations économiques et les crises, l'esclavage et la colonisation, les migrations, les questions sociale et nationale.

Par Gérard Noiriel
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Gérard Noiriel

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux

Une histoire populaire de la France

Gérard Noiriel

Paru le 13/11/2025

940 pages

Editions Tallandier

14,50 €

9791021066748
