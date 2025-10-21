Inscription
L'Almanach Dauphinois

Les faits les plus importants de l'année écoulée en Dauphiné, en France et dans le Monde ; notre reportage à L'Alpe d'Huez ; nos documentaires sur le Dauphiné face au réchauffement climatique, l'arrivée du poste de télévision dans nos foyers, pourquoi les habitants de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme sont-ils Dauphinois ? , l'association Histo Bus à Grenoble "Acteurs du Dauphiné" ; les Souvenirs du sapin de Noël ; nos articles sur le succès des fêtes agricoles dans nos villages, le coco de Mollans, les pigeons voyageurs de compétitions, la sauterelle verte, le lis de saint-Bruno, la pomme Mignonnette d'Herbassy, le 240è anniversaire de l'ascension du mont Blanc ; le bilan météo de l'été 2024 au printemps 2025 ; du patois ; une chanson "La Complainte de Pierre" ; un conte "La Fleur des Alpes" ; les portraits de nos centenaires ; des recettes ; les histoires drôles de Fafois ; les trucs et astuces de Mémé Alice ; les expressions Dauphinoises... Mais aussi le calendrier des 12 mois avec la Lune et ses quartiers, les travaux au jardin, les foires et marchés, la position de la Lune dans le Zodiaque à chaque jour de l'année, la 100e heure de la Lune, les éclipses, les prévisions du temps...

Arthema

Arthema

Isère, Dauphiné

L'Almanach Dauphinois

Paru le 21/10/2025

128 pages

8,20 €

5552780600017
