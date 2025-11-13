QUAND LA ROSE ACCEPTE LES éPINES

C'est dans ce récit que je veux replongerDéterrer ce que j'ai refouléUn livre entier à dépoussiérerJe suis maintenant déterminéeDéterminée à affronter cette insécuritéCe qui m'a tant manqué durant ces annéesJ'en suis désormais rassasiéeLes douces violences m'ont fanéeCependant de ma plume je renais En vers ou en prose c'est ici que sa réalité s'expose et s'imposeJe vous propose de découvrir la mélodie de ses poèmes par une lecture à voix haute et de prendre le temps d'apprécier la sonorité de chaque mot afin qu'ils vous fassent échoVous les ressentirez pleinement afin que leurs sens parfois cachés vous soient révélésCe recueil de 80 poèmes se veut émouvant et empli d'espoirC'est une ode à la femme forte et résilienteCertaines références spirituelles sont en accord avec sa personnalité tournée vers la gratitude et le remerciement