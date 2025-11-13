Sang chaud

Fanny Lallart écrit des textes de vengeance, de sexe et d'amitiés contre le capitalisme, le smic horaire et ceux qui siègent. Elle aime ce qui coupe, les essaims de guêpes chez les bourges et tuer ceux qui la tuent. Un recueil acerbe et doux à la fois où les contradictions dans lesquelles se font l'écriture ont toute leur place. Entre désirs charnels et désirs de violence, lassitude et force du commun, ces textes abordent avec sincérité ce qui dans le quotidien actuel donne envie de détruire les structures de pouvoir.