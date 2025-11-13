Inscription
#Roman francophone

Sang chaud

Fanny Lallart

ActuaLitté
Fanny Lallart écrit des textes de vengeance, de sexe et d'amitiés contre le capitalisme, le smic horaire et ceux qui siègent. Elle aime ce qui coupe, les essaims de guêpes chez les bourges et tuer ceux qui la tuent. Un recueil acerbe et doux à la fois où les contradictions dans lesquelles se font l'écriture ont toute leur place. Entre désirs charnels et désirs de violence, lassitude et force du commun, ces textes abordent avec sincérité ce qui dans le quotidien actuel donne envie de détruire les structures de pouvoir.

Par Fanny Lallart
Chez RAG éditions

|

Auteur

Fanny Lallart

Editeur

RAG éditions

Genre

Littérature française

Sang chaud par Fanny Lallart

Commenter ce livre

 

Sang chaud

Fanny Lallart

Paru le 13/11/2025

160 pages

RAG éditions

13,50 €

ActuaLitté
9782957510443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

