#Essais

Super Lombric

Weng Pixin

ActuaLitté
Super Lombric à la rescousse est une bande dessinée qui saura vous surprendre. Elle rappelle par sa structure et son contenu varié, les magazines MAD et les périodiques de bandes dessinées américaines. Dans ce premier tome, humour absurde, intermèdes enrichissants, recette de crêpes aux graines de sésame noires, récapitulatifs inutiles et enquêtes très sérieusement hilarantes se mêlent pour créer une histoire pleine de rebondissements ! Malgré son apparence frivole, Super Lombric à la rescousse aborde l'honnêteté, le pardon, l'acceptation et l'importance d'être soi-même !

Par Weng Pixin
Chez Monsieur Ed

|

Auteur

Weng Pixin

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Humour

Super Lombric

Weng Pixin

Paru le 13/11/2025

92 pages

Monsieur Ed

20,00 €

ActuaLitté
9782924663240
