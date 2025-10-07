Amityville... Plus qu'une maison, un mythe ! Ce livre propose de retracer, de manière chronologique et rigoureuse, toutes les facettes de cette affaire devenue culte : du drame sordide survenu en 1974 au 112 Ocean Avenue jusqu'à sa récupération par la culture populaire. A travers une enquête dense, nourrie et documentée, l'auteur explore les différentes strates du phénomène : faits divers, manipulations médiatiques, dérives occultes, emballement judiciaire, scepticisme militant et emballement culturel. Tout commence par l'histoire de la ville d'Amityville, son architecture, sa géographie, ses liens inattendus avec la France. Puis viennent les DeFeo, cette famille dysfonctionnelle au destin tragique, et les Lutz, catalyseurs involontaires (ou non ? ) d'un basculement vers le surnaturel. Phénomènes paranormaux, enquête des Warren, interventions de médiums et parapsychologues, mais aussi contre-enquêtes sceptiques, aveux de manipulation, incohérences flagrantes : tout est passé au crible. Au fil des pages, le lecteur assiste à la genèse d'un véritable " storytelling " surnaturel, entre fiction et réalité, croyance et opportunisme. Comment un fait divers est-il devenu l'une des plus grandes légendes urbaines du XXe siècle ? Que nous dit Amityville sur l'Amérique des années 70, entre rêve brisé, "satanic panic" et désir de merveilleux ? Une enquête ambitieuse, critique et passionnée qui dévoile les rouages d'un mythe construit à coups de peurs, de fantasmes... et de dollars.