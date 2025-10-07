Initiation aux microprocesseurs et aux microcontrôleurs

Cet ouvrage aborde les bases du fonctionnement de ces composants programmables que sont les microprocesseurs et microcontrôleurs, devenus quasiment incontournables dans la conception et la réalisation des systèmes électroniques modernes, plus particulièrement les systèmes embarqués. A travers six chapitres, abondamment illustrés et accompagnés d'exercices corrigés, le lecteur pourra découvrir les principales fonctions de l'électronique à la base de ces composants. Il pourra ensuite appréhender leur mise en oeuvre dans des systèmes programmables complexes à travers l'étude d'un microprocesseur considéré comme une référence pour l'enseignement : le 8086 d'Intel, dont les descendants directs équipent une grande partie des ordinateurs personnels actuels. Il trouvera également l'étude d'un microcontrôleur très performant et simple à utiliser : le STM8 de ST-Microelectronics, intégré à une carte électronique de démonstration disponible à faible coût dans le commerce.