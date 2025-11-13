Grandir dans l'espérance

La complexité et les tourments de la vie moderne confrontent les familles à de nombreux défis. Il faut, de nos jours, une solide espérance pour transmettre la vie et pour l'accompagner. Où la puiser ? D'abord dans notre intériorité, qui passe par notre regard sur nous-mêmes, sur autrui, sur nos blessures et sur nos deuils. Elle façonnera naturellement l'éducation de nos enfants et les valeurs que nous leur communiquerons. Ce livre déploie le thème des relations parents-enfants dans la continuité de celui de l'espérance, laquelle se loge au plus intime de l'être. Les réflexions qu'il développe invitent à dépasser les cultes de l'image et de la performance, à relever les défis de la communication, à gérer temps et argent en fonction de l'essentiel. Ecrit par un père de famille oeuvrant auprès des jeunes du secondaire, il s'adresse d'abord aux parents ou futurs parents, mais leurs enfants s'y retrouveront aussi. Des témoignages et des textes poétiques prolongent la résonance du propos dans la vie de chacun.