La comptabilité financière en QCM

L'objectif de cet ouvrage est de pouvoir s'autoévaluer et réviser de façon rapide et opérationnelle le contenu des cours. Pensés comme un outil d'entraînement performant, il est idéal pour préparer les concours et les examens. Il s'adresse aux étudiants en DCG, en Licence Gestion, en IAE et en écoles de commerce. Il pourra également intéresser les étudiants en BTS et IUT ; et les professionnels en formation continue. Héloïse Cloet est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle intervient également ponctuellement dans des universités étrangères, en écoles d'ingénieurs et de commerce. Stéphane Lefrancq est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.