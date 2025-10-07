Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La comptabilité financière en QCM

Stéphane Lefrancq, Héloïse Cloet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'objectif de cet ouvrage est de pouvoir s'autoévaluer et réviser de façon rapide et opérationnelle le contenu des cours. Pensés comme un outil d'entraînement performant, il est idéal pour préparer les concours et les examens. Il s'adresse aux étudiants en DCG, en Licence Gestion, en IAE et en écoles de commerce. Il pourra également intéresser les étudiants en BTS et IUT ; et les professionnels en formation continue. Héloïse Cloet est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle intervient également ponctuellement dans des universités étrangères, en écoles d'ingénieurs et de commerce. Stéphane Lefrancq est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Par Stéphane Lefrancq, Héloïse Cloet
Chez Ellipses

|

Auteur

Stéphane Lefrancq, Héloïse Cloet

Editeur

Ellipses

Genre

Analyse financière

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La comptabilité financière en QCM par Stéphane Lefrancq, Héloïse Cloet

Commenter ce livre

 

La comptabilité financière en QCM

Stéphane Lefrancq, Héloïse Cloet

Paru le 07/10/2025

230 pages

Ellipses

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340106123
9782340106123
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.