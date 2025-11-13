Inscription
#Essais

L'expérience de Dieu

Louis Roy

ActuaLitté
La tradition catholique s'est ouverte, il y a une centaine d'années, au dialogue avec les sciences humaines et avec les religions orientales. Recueillant les fruits de cette ouverture, ce livre explore la spiritualité chrétienne dans ses interfaces avec la psychologie, le bouddhisme, la méditation et le sentiment de transcendance. Il propose ainsi des points de repère éclairants pour la quête religieuse qu'entreprennent nombre de contemporains. Tandis que les deux premières parties de l'ouvrage traitent de composantes psychologiques et spirituelles de l'expérience de Dieu, la troisième présente quelques grands mystiques qui ont atteint les sommets de cette expérience. A travers les siècles et les traditions, différentes visions se répondent et s'équilibrent l'une par l'autre. Jung, Nishitani, Thomas d'Aquin, Maître Eckhart, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux ne sont que quelques-uns des maîtres qui défilent sous les yeux du lecteur. Cette riche réflexion sur des aspects importants du patrimoine spirituel de l'humanité intéressera toute personne qui souhaite nourrir sa recherche personnelle.

Par Louis Roy
Chez Mediaspaul Canada Editions

|

Auteur

Louis Roy

Editeur

Mediaspaul Canada Editions

Genre

Prière et spiritualité

L'expérience de Dieu

Louis Roy

Paru le 13/11/2025

248 pages

Mediaspaul Canada Editions

17,00 €

ActuaLitté
9782897604561
