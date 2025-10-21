Kadima ! A1-A2

Ce livre s'adresse à des débutants ou des faux débutants qui souhaitent bien s'exprimer en hébreu moderne et comprendre les natifs mais aussi à ceux qui souhaitent mieux appréhender l'histoire et la culture ce tout petit pays et de ses habitants venus du monde entier. Grâce à cette méthode d'hébreu, vous découvrirez, outre l'apprentissage de la langue de A1 à B1, les lieux touristiques incontournables mais aussi des lieux qui sortent des sentiers battus, l'histoire de Jérusalem, un explicatif des principales fêtes juives, des recettes culinaires typiques et enfin cinq chansons du folklore juif et israélien. Vous trouverez dans cet ouvrage : - Leçons 1 à 10 : vous apprendrez à lire et écrire l'hébreu et vous entraîner grâce aux exercices d'application, - Leçons 11 à 50 : de façon méthodique et graduelle, vous connaîtrez les bases de l'hébreu (vocabulaire, grammaire, syntaxe) et pourrez-vous exprimer dans les situations de la vie quotidienne, - Des exercices à chaque "découverte" vous sont proposés ainsi que des corrigés en fin d'ouvrage. Ceux-ci vous faciliteront un apprentissage en toute autonomie, - Des fichiers audio vous aideront à bien prononcer cette langue sémite. Alors vous me suivez ? Kadima !