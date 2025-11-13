Inscription
#Imaginaire

Les âmes damnées de la nuit

Anna Triss

ActuaLitté
Tapies dans l'ombre, les âmes damnées de la nuit se préparent à affronter leurs ennemis au grand jour... Malgré sa méfiance à l'encontre du dieu de la Nuit et des Ténèbres, Danaé a conclu un marché insolite avec lui. En effet, si elle parvient à se faire passer pour l'amante officielle de Night, Sun rompra le pacte ancestral et renoncera à son âme afin de récupérer sa fiancée humaine. Lors de son séjour, elle découvre que les Obscuris ne sont pas aussi malveillants et sanguinaires que son peuple le croyait. Son attirance irrépressible pour Night n'arrange pas ses incertitudes. Le charismatique maître du Royaume Obscur souffle sans cesse le chaud et le froid, ce qui accentue la confusion de sa captive. Joue-t-il toujours un rôle de composition ou éprouve-t-il des sentiments inédits envers celle qu'il surnomme "saphoria" ? A mesure que les voiles des secrets se soulèvent autour d'elle, y compris sur sa propre nature, Danaé prend conscience que la vérité est plus complexe qu'au premier abord. De plus, le désir ténébreux qui brûle entre Night et elle pourrait autant ravager les Contrées Faedriques que la terrible guerre qui se profile au coeur de la nuit éternelle...

Par Anna Triss
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Anna Triss

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Les âmes damnées de la nuit

Anna Triss

Paru le 13/11/2025

592 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

ActuaLitté
9782755679083
© Notice établie par ORB
